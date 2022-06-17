YKS baraj puanı kalktı mı 2022? YKS baraj puanı kaç, bu sene var mı, yok mu?

YKS baraj puanı kalktı mı 2022? Yükseköğretim Kurulu'ndan 2022'de yapılacak üniversite sınavı için yazılı açıklamada bulunulmuştu. Söz konusu duyuruda; TYT, AYT ve YDT baraj puan uygulamasında değişikliğe gidildiği belirtilmişti. Peki YKS baraj puanı kaç, bu sene var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YKS BARAJ PUANI KALKTI MI 2022?

YKS baraj puanı kalktı. Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı ifade edilmişti.

YKS BARAJ PUANI KAÇ, BU SENE VAR MI, YOK MU?

İşte ÖSYM'den yapılan baraj puanı açıklaması:

"Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."



ÖSYM'den yapılan açıklamada TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir"

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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