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YKS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün kaldı? 2023 YKS tarihi açıklandı mı? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi

21.02.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS tarihi yaşanan deprem felaketinden sonra araştırılan konulardan biri oldu. Milyonlarca öğrenci YKS tarihini merak ediyor. Seçim takvimiyle çakışma ihtimali nedeniyle sınav tarihinin ertelendiği açıklanmıştı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün kaldı? 2023 YKS tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün kaldı? 2023 YKS tarihi açıklandı mı? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi

2023 YKS tarihi araştırılıyor. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri tarihi merak ediyorlar. Önce seçim tarihiyle çakışma ihtimali sonra da yaşanan deprem felaketler sonrasında eğitim öğretimde ve sınav tarihlerinde değişikliklere gidildi. Sınav döneminin yaklaşmasıyla gözler YKS tarihlerine çevrildi. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün kaldı? 2023 YKS tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2023 YKS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Şu an için 2023 YKS tarihleri ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. 2023 YKS ilk olarak 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktı. ÖSYM takviminde Haziran ayında görünen sınav tarihleri, genel seçim tarihleriyle çakışma ihtimali nedeniyle geri çekilmişti.

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ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihlerini açıklamadı. ÖSM'den yapılan yazılı açıklamada:

"Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2023?

YKS başvurusu bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (//ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

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Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

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