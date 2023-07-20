YKS BİRİNCİSİ 2023 BELLİ OLDU! YKS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı, kaç puan aldı? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı

YKS birincisi ile ilgili araştırmalar üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS birincisi belli oldu. Birçok kişi internette "2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 YKS birincisi hangi ilden çıktı, kaç puan aldı? İşte, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklaması...

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincileri belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)."

2022 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşadığı aktarılmıştı.

YKS 2022 birincileri arasında bir diğer isim ise AYT'de 500 puan alan Selin Aşıkiraz olmuştu. Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Öğrencisi olan Yusuf Erdoğan da AYT Sözel türünde YKS 2022 Türkiye birincisi olmuştu. Kayseri'de okuyan Selim Bakla ise AYT Sayısal puan türünde Türkiye birinciliğini elde etmişti. YDT birincileri ise İstanbul'dan çıkmıştı.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.