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YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022 VE EK TERCİH TABAN PUANLARI! ÖSYM ile YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

07.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS boş kontenjanları ve taban puanları merak konusu oldu. YKS ek tercihleri bugün (7 Eylül 2022 Çarşamba) başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerine yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ile taban puanları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022 VE EK TERCİH TABAN PUANLARI! ÖSYM ile YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercihler için beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır? İşte YKS boş kontenjanları ve taban puanları ile ilgili merak edilenler...

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2022 YKS EK TERCİH BAŞLADI MI?

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 7 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da başladı.

YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN 2022?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23958/2022-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html

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2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.

osym

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

YKS

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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