Mynet Trend

YKS'de baraj altında kalan siyam ikizlerinin üniversite hayali gerçek oluyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldıkları puanla baraj altında kalan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun üniversite hayalleri gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle siyam ikizlerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuru yapıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, YKS sonrası siyam ikizleri Sema ve Ayşe'yi 3 kez ziyaret ettiklerini belirterek, ikizlerin üniversite okumak isteklerinin kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi. Siyam ikizlerinin KSÜ’de 2 yıllık üniversiteye yerleştirildikleri yönünde duyumların olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Can, "Bu yavrularımızın büyük bir heyecan içinde olduklarını ve büyük bir psikolojik olgunluk ve özgüven içinde olduklarını gördük. Büyük bir heyecanla üniversite okumak istemeleri bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bu ikizlerimizin bu niyetlerini biz Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ilettik. Yüksek Öğretim Kurulu bu günlerde bir değerlendirmede bulunacak ve o değerlendirmeden sonra net durumları olarak anlaşılacak" dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM’den net bir bilgi gelmemesine rağmen bazı basın yayın organlarında siyam ikizlerinin 2 yıllık okula yerleştirildiği yönünde bilgilerin yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Eğer Yüksek Öğretim Kurulu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleştirir, ya da ön lisansa yerleştirir ve ilahiyattan ders alması talep edilirse biz üniversite olarak çocuklarımız için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

(İHA)

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılarBabasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar
Ünlü modelden İmamoğlu'na tepkiÜnlü modelden İmamoğlu'na tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siyam ikizleri sema tanrıkulu ayşe tanrıkulu

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Tam 4 milyon TL değerinde! Yeni sahibini bekliyor

Tam 4 milyon TL değerinde! Yeni sahibini bekliyor

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
KSÜ zaten torpili olmayan personel almayan bir kurum, öğrencide de torpil yaparsa şaşırmam Bu 2 kardeşimi Üniversiteye illegal yollarla sokmak yerine üniversitelerde Okul 1. kontenjanı gibi Özel öğrenci statüsü getirilsin tabi bu Mezun olduğu okuldaki rehberlik öğretmeni ile alınan karar ve uygun iş ÖSYM bildirilir o bölümde Özel kontenjan açılır Çekip Tıp, Hukuk vb. gibi bir bölüm için Puansız girmek doğru olmaz ama Sırf Üniversite okumak ve diploma için Az tercih edilen bir kaç bölüme yerleştirilebilir Tabi İlahiyat illa istiyorlarsa Anadolu Üniv. okuyabilirler (2. üniversite olarak)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

Tam 4 milyon TL değerinde! Yeni sahibini bekliyor

Tam 4 milyon TL değerinde! Yeni sahibini bekliyor

AK Partili İl Başkanı'ndan 'kaçak elektrik' iddialarına yanıt

AK Partili İl Başkanı'ndan 'kaçak elektrik' iddialarına yanıt

Yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.