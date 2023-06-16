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YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR: YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı? Sınava hangi eşyalarla girilemez?

16.06.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar internette araştırılıyor. Sınav 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Öte yandan ÖSYM sınava girecek olan öğrenciler için 17 Haziran 2023 cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 18 Hazian 2023 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri yayımladı. Peki, YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı? Sınava hangi eşyalarla girilemez?

YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR: YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı? Sınava hangi eşyalarla girilemez?

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavına bazı eşyalarla girilemeyecek. ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 YSK'ye girerken yasak olan eşyalar ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS SINAVINA GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, konuya ilişkin kısmı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir)

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT, AYT VE YDT ORUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ 2023

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

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