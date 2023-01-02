EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

02.01.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınava hazırlanan binlerce öğrencinin gözü ÖSYM 2023 sınav takvimine çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere ÖSYM 2023 sınav takvimi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Ancak YKS'nin seçim zamanına denk gelmesiyle, sınav tarihinin ertelendiği açıklanmıştı. Peki YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman? İşte detaylar...

YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

Öğrenciler ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırıyor. 2023 YKS oturumları,17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Seçim zamanına denk gelen YKS oturumlarının gününün değiştirilmesi bekleniyor. Peki YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman? İşte detaylar...

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav takvimi çalışmaları sürüyor. ÖSYM 2023 sınav takvimine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklanması beklenen takvimde, sadece YKS tarihinin değişmesi bekleniyor.

YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

YKS oturumunun ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Güncel açıklama yapıldığında detaylar haberimize eklenecek.

2023 KPSS NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman?

2023 ALES NE ZAMAN?

ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenleniyor. ALES ilk oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos, üçüncüsü ise 19 Kasım 2023'te düzenlenecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

Yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?
Yaşam eş anlamlısı nedir?Yaşam eş anlamlısı nedir?
Zaman eş anlamlısı nedir?Zaman eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS yks

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.