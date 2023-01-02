Öğrenciler ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırıyor. 2023 YKS oturumları,17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Seçim zamanına denk gelen YKS oturumlarının gününün değiştirilmesi bekleniyor. Peki YKS, DGS, KPSS sınav tarihleri belli mi? 2023 ÖSYM YKS, DGS, KPSS sınavları ne zaman? İşte detaylar...

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav takvimi çalışmaları sürüyor. ÖSYM 2023 sınav takvimine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklanması beklenen takvimde, sadece YKS tarihinin değişmesi bekleniyor.

YKS oturumunun ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Güncel açıklama yapıldığında detaylar haberimize eklenecek.

2023 KPSS NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

2023 ALES NE ZAMAN?

ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenleniyor. ALES ilk oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos, üçüncüsü ise 19 Kasım 2023'te düzenlenecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

Yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



