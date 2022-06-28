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YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? İşte eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri...

28.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki ÖSYM'nin internet sitesinden YKS eğitim bilgisi güncelleme işlemleri nasıl yapılır? İşte eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri...

YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? İşte eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri...

YKS eğitim bilgisi güncelleme 2022-YKS değerlendirme işlemlerinde ortaöğretim eğitim bilgilerinin kullanılacağını belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün saat 16.00'ya kadar halledilmesi gerektiğini belirtti. Peki YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? İşte eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri...

YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli YKS adaylarımız,
2022-YKS değerlendirme işlemlerinde ortaöğretim eğitim bilgileriniz de kullanılmaktadır.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinizi https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/Bas6SS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle
adresinden bugün saat 16.00’ya kadar yapmanız gerekmektedir."

YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM İLE YKS EĞİTİM BİLGİSİ KONTROL, SEÇME VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 28 Haziran'a kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran'a saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

2022-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi, birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacak.

Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi dikkate alınacak.

Öte yandan, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi bugünden itibaren 28 Haziran saat 16.00'ya kadar okul müdürlüklerine açılacak.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerinin "https://bmis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri ile aynı olduğu belirtilerek, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlüklerinin bu bilgilerini, "444 6796 (ÖSYM)" numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceği ifade edildi.

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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