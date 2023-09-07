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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023: YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar

07.09.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. İlk tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen kişiler 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları arama motorlarında sorguluyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS ek tercih tarihleri, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar internette araştırılıyor. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada 2023 YKS ek tercih işlemleri var. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS ek tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

YKS ek tercih tarihi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberimizde yer verilecektir...

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH EKRANI

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