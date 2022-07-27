EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

27.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih işlemlerinin bugün başlamasıyla birlikte birçok öğrenci YKS sonuçlarının ardından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre yapılacak olan tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyuruldu. 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte YKS ek tercih ücretlerinin ne zaman yapılacağı ve ne kadar olduğu merak edilmeye başladı. Peki, 2022 YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmaya başladı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağını ve ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tercih kılavuzunu incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS tercih işlemleri başladı.

5 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme tercih ücretinin ne kadar olacağı ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih ücreti 30,00 TL olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da varBu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var
Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdiBeklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks yks ek tercih yks ek tercih kılavuzu yks ek tercihler ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var

Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var

YKS tercihleri için kritik gün geldi!

YKS tercihleri için kritik gün geldi!

YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlginizi Çekebilir

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.