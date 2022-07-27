YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmaya başladı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağını ve ek tercih ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tercih kılavuzunu incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS tercih işlemleri başladı.

5 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme tercih ücretinin ne kadar olacağı ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih ücreti 30,00 TL olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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