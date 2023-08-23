YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023? Gözler 2023 YKS ek yerleştirme tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamada!

YKS ek tercih tarihleri arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Üniversite tercih dönemi ise 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü adayların erişimine açıldı. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen kişiler YKS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. yapıyor. İşte YKS ek tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süreiçerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.



