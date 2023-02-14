YKS ERTELENECEK Mİ? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den sınav tarihi açıklaması!

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yapılan açıklamaya göre; YKS oturumunda 12. sınıfın 2. döneminden sorumlu tutulmayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ve LGS'de 2. dönem konularının yer almayacağını ifade edildi. İşte YKS başvuru tarihi ile muaf olunan konulara ilişkin detaylar...
YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle YKS'nin ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.
YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
YKS 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI
İşte YKS 12. sınıf 2. dönem konuları:
AYT 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
AYT 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
Türk Dünyası Edebiyatından Bir Roman Örneği
Dünya Edebiyatından Bir Roman Örneği
Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam
Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama
1950 Sonrası Türk Tiyatrosunda 3 Metin
Dünya Edebiyatından Bir Deneme Örneği
Cumhuriyet Döneminden Bir Deneme Örneği
Cumhuriyet Dönemi'nden iki söylev örneği
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği
AYT 12. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI
Türev
Limit
İntegral
Belirsiz integral
Belirli İntegral
Çemberin Analitik İncelenmesi
AYT 12. SINIF FELSEFE 2. DÖNEM KONULARI
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
AYT 12. SINIF KİMYA 2. DÖNEM KONULARI
Molekül Geometrisi
Alkanlar
Alkenler
Alkinler
Aromatik Bileşikler
Alkol Eter
Aldehit Keto
Kimyada Karboksilik Asit ve Ester
AYT 12. SINIF BİYOLOJİ 2. DÖNEM KONULARI
Solunum
Bitkide Yapı
Bitkide Hormonlar
Madde Taşınması
Bitkide Üreme
AYT 12. SINIF FİZİK 2. DÖNEM KONULARI
Doppler ve Ses Dalgaları
Elektromanyetik Dalgalar
Modern Atom Teorisi
Büyük Patlama
Atom Altı Parçacıklar
Siyah Cisim Işıması
Foto Elektrik Molay
Özel Görelelik
Modern Fizik Uygulamaları
AYT 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM KONULARI
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm
YKS sınavında matematik, fizik, biyoloji, kimya, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin tamamı yer alıyor.
TYT sınavı toplam 120 sorudan oluşuyor ve süresi 135 dakika sürüyor.
AYT sınavı ise 160 sorudan oluşuyor ve sınav süresi 180 dakika.
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Trigonometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
Kimya ve Elektrik
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılık ve Enerji
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum
Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
Küçürek (Minimal) Hikâye
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri,
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiiri
Millî Mücadele
Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' dedi.
Sınav başvuruları geçen sene 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise, 2023 seçimleriyle sınav tarihinin benzerlik göstermesi nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti.
Konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
MEB, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
YKS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi. Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir."