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YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır? 2023 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM paylaştı!

02.04.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru tarihlerinin sonuna doğru gelindi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü sona ermişti. Başvuru günlerini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihlerini ve detayları paylaştı. Peki, YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır? 2023 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır? 2023 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM paylaştı!

2023 YKS geç başvuru tarihleri ve ücreti merak ediliyor. YKS sınav oturumlarında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 17 Haziran'da, sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran'da, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar YKS geç başvuru tarihleri, ücreti ve başvuru ekranı gibi detayları sorgulamaya başladılar. İşte YKS geç başvurularına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

YKS geç başvuru detayları netleşti. Başvurular, 27 Mart 2023 Pazartesi - 3 Nisan 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuru ücretleri de bu tarihler aralığında yatırılmalıdır. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınacak.

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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti her bir oturum için 110 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 115 TL ücret ödeyecek.

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2023 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakika sürecek

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YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürecek

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek.

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