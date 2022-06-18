YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü birçok öğrenci Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek. Saat 10.00'da başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek. Sınav 120 sorudan oluşuyor. Peki 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 18 -19 Haziran 2022 için YKS sebebiyle yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS günü yani 18 Hazin Cumartesi günü ila 19 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamada 18 - 19 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacağı ifade edildi.

18-19 HAZİRAN OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere sınav günü ulaşım ücretsiz olacak.

