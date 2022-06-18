EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

18.06.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü YKS sınavının ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne girecek olan vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sınav Pazar günü diğer 2 oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ile devam edecek. Peki 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte 18 -19 Haziran 2022 için YKS sebebiyle yapılan açıklama...

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü birçok öğrenci Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek. Saat 10.00'da başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek. Sınav 120 sorudan oluşuyor. Peki 18 -19 Haziran otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 18 -19 Haziran 2022 için YKS sebebiyle yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS günü yani 18 Hazin Cumartesi günü ila 19 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamada 18 - 19 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacağı ifade edildi.

18-19 HAZİRAN OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere sınav günü ulaşım ücretsiz olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 milyon 243 bin 409 aday YKS'de ter dökecek! 3 milyon 243 bin 409 aday YKS'de ter dökecek!
YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
TYT'de kaç net kaç puan getirir? TYT'de kaç net kaç puan getirir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM metrobüs YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.