YKS haftasında zihnini güçlendirecek 7 günlük egzersiz planı! Uzmanlar: "Sınav anında unuttum gibi felaket tellalı düşüncelere kulak asma!”

Klinik Psikolog Hilal Savaş, YKS’ye sayılı günler kala, sınav haftasında uygulanabilecek yedi günlük zihinsel ve duygusal egzersizleri paylaştı.

Savaş, “İyi hissetmek, sınavda bilgiyi kullanabilmenin anahtarıdır. Küçük günlük pratikleri sınav sabahı büyük fark yaratabilir” dedi.

“İYİ HİSSETMEK, SINAVDA BİLGİYİ KULLANABİLMENİN ANAHTARIDIR"

Klinik Psikolog Hilal Savaş, sınava hazırlık sürecinde bilgi düzeyinin yanı sıra zihinsel ve duygusal gücün de sınav performansını doğrudan etkilediğini söyledi. Öğrencilerin son hafta boyunca uygulayabileceği küçük ama etkili günlük egzersizleri sıralayan Savaş, “İyi hissetmek, sınavda bilgiyi kullanabilmenin anahtarıdır. Bazen bir düşünceyi fark etmek, bazen sadece nefes alırken anda kalmak; işte tam da bu küçük pratikler sınav sabahı zihninizde büyük bir fark yaratabilir” diye konuştu.

‘UNUTMUŞUMDUR’ GİBİ DÜŞÜNCELERE FIRSAT VERMEYİN!

Savaş, öğrencilere yönelik önerilerini şöyle sıraladı; “Zihninizden geçen ‘yapamazsam’ veya ‘unutmuşumdur’ gibi düşünceler geldiğinde, bunların sadece zihinsel üretim olduğunu kendinize hatırlatın.

Örneğin, ‘felaket tellalı başladı yine’ diyebilirsiniz. Savaşmayın, sadece gözlemleyin. Görme, duyma, dokunma, koklama ve tat alma duyularınıza odaklanarak yalnızca içinde bulunduğunuz ana dönün. Bu alıştırma, zihinsel berraklık sağlayarak sınav stresini azaltır. Son üçüncü günde daha önce başarıyla tamamlanan bir zorluk anının hatırlanması var. Sınavı tehlike gibi algılayan beyin yapısına karşı, geçmişteki güçlü deneyimlerinizi hatırlayın. Neyi nasıl başardığınızı ve hangi kaynakları kullandığınızı düşünün. Bu bile sinir sistemini sakinleştirmek için yeterlidir."

SON DÖRT GÜN KALA NE YAPILMALIDIR?

Savaş, "Son dört gün kala öğrencilerin iç sesine odaklanmasını öneriyorum. Kendinize söylediğiniz zorlayıcı cümleleri fark edin. Her eleştiriyi yazın ve ardından şu soruyu sorun: Bir arkadaşınız size böyle konuşsaydı ne derdiniz? 3 gün kala, beşinci gün için büyük hedefler yerine, tamamlanabilir küçük eylemler planlamayı tavsiye ediyorum. Örneğin sadece kolay bir konuyu 25 dakika boyunca çalışmak bile yeterlidir. Ardından kendinize ‘bunu tamamladım’ demek, kontrol hissini güçlendirir. Bu da kaygının en etkili panzehridir. Sınava bir gün kala yapılacak zihinsel canlandırma egzersizi sınav anına hazırlıkta önemli bir yer tutmaktadır. Rahatlatıcı bir müzik eşliğinde gözlerinizi kapatın. Sınav yerine yürüdüğünüzü, masanıza oturduğunuzu ve sorulara sakince odaklandığınızı hayal edin. Bu zihinsel prova, güven hissi yaratır.”

"SINAV GÜNÜ GELDİ, KAYGINI AZALT"

Sınava son bir gün kala öğrencilerin kimliklerini sınav sonucuna indirgememeleri gerektiğini vurgulayan Savaş, “Bugün kendinize şu cümleyi hatırlatın. ‘Sınav sonucum, kim olduğumu tanımlamaz.’ Öğrencilik dışındaki kimliklerinizi yazın. Sizi siz yapan yönlerinizi düşünün. Bu çok boyutlu bakış açısı, kaygıyı azaltır ve denge sağlar” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır