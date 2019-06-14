YKS öncesinde aileler nasıl davranmalı?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, sınav kaygısını azaltmak için adaylara şu önerilerde bulundu:

“-Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Güven vermeli, olumlu geri bildirimlerde bulunmalıdır. Sınava ile ilgili konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır.

“Kaygı bulaşıcıdır ve aileler kendi kaygılarını çocuklarına bulaştırmamak konusunda dikkatli olmalıdırlar” uyarısında bulunan Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, ailelere şunları söyledi:

-Hangi okullara yerleşebilirim, kaç net yaparsam hangi okula girerim gibi kaygıyı ortaya çıkaran düşünceleri sınavdan sonraya erteleyin,

-Uyku uyanıklık ritmlerini düzenleyin. Sınav günü öncesinde ne zaman uyuyacak ve ne zaman kalkacaksa ona göre plan yapın,

-Sınava kadar sınav saatinde deneme yaparak sınavın provasını yapın,

-Nefes ve gevşeme egzersizlerini öğrenin ve sınav gününe kadar her gün uygulayın.”

'YA HATA YAPARSAM' KAYGISINI BIRAKIN

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

“’Ya sınıfta ses olursa, dikkat hatası yaparsam, bildiklerimi unutursam, sınava geç kalırsam, ailemi utandırırsam, arkadaşlarım benden yüksek puan alırsa, istediğim üniversiteyi kazanamazsam, sınavda çok zor sorular gelirse’ gibi kaygıyı artıran düşüncelerin bir yararı yok.Küçük olasılıkları abarttığınızı unutmayın. Sadece sınava odaklanın ve bunları sınavdan sonra düşünmek için erteleyin.”

