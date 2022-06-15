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YKS oturumları ne kadar sürecek? 2022 YKS sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?

15.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavına kısa bir süre kala, oturumların ne kadar süreceği de veli ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Sınava günler kala "YKS sınavı ne kadar sürecek, sınav saat kaçta başlayacak?" soruları sorgulanıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı yeni açıklamada adaylara oturum sürelerini yeniden hatırlattı. Peki 2022 YKS oturumları ne kadar sürecek? YKS sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

YKS oturumları ne kadar sürecek? 2022 YKS sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?

YKS sınavına kısa bir süre kala veli ve adaylar tarafından "YKS sınavında oturumlar ne kadar sürecek?" sorusu merak ediliyor. 2021-TYT sınavına girenler ve 200 ile üzeri puan alan adaylar dışında diğer tüm adaylar için TYT sınavı zorunlu olarak bilinmekte. Adaylar, sınavın ne zaman başlayıp biteceğini de sorguluyor. Peki YKS sınavı oturumları ne kadar sürecek?

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika


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