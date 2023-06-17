YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte TYT, AYT, YDT sınav süreleri

YKS saat ve süre bilgisi hakkında araştırmar yoğunlaştı. Bugün üniversite sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yetenek Testi TYT'de yüzbinlerce üniversite adayı ter dökecek. YKS'ye girecek olan öğrenciler ve onların yanında gidecek olan velileri 2023 YKS kaç dakika sürecek? TYT, AYT, YDT sınav süreleri nasıl? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. YKS saatine dair açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. İşte tüm detaylar...

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü yani bugün saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te son bulacak. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre verilecek.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te son bılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

