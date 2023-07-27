YKS SAYISAL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2023: 4 senelik AYT sayısal puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS sayısal bölümlerin taban puanları 27 Temmuz 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 4 senelik AYT sayısal puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, YKS'de AYT sayısal puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması hakkına bilgiler...

AYT SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

YKS sayısal bölümleri 2023, AYT sayısal - MF puanı ile alan bölümler,, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ardından ÖSYM'nin puanları erişime açmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı.

Sayısal puan türü ile öğrenci alan lisans programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS SAYISAL BÖLÜMLERİ 2023 (LİSANS)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği (5 Yıllık)

Ebelik

Eczacılık (5 Yıllık)

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fotonik

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Öğretmenliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Malzeme Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp (6 Yıllık)

Tıp Mühendisliği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği

Uçak Bakım ve Onarım

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Uçak Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Veteriner (5 Yıllık)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Yazılım Geliştirme

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Zooteknik

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.



