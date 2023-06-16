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YKS SINAV DUASI: YKS'ye girmeden okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? YKS 2023 için son saatler!

16.06.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS sınav duası, 17-18 Haziran tarihlerinde sınava girecek öğrenciler tarafından merak edildi. Sınava girecek olan milyonlarca öğrenci, YKS'ye girmeden okunacak, zihin açan duaları araştırıyor. Sınava katılacak olan adaylara manevi destek sağlamak isteyenler YKS zihin açıklığı duasını okuyor. Peki, YKS'ye girmeden okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? YKS 2023 için son saatler!

YKS SINAV DUASI: YKS'ye girmeden okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? YKS 2023 için son saatler!

YKS sınav duası, sınava girecek öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınavda zihin açıklığı isteyen öğrenciler sınav duasını ederek YKS'ye girmek istiyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, YKS'de başarı olmak için okunacak dualar ile manevi yönden destek arayacaklar. İşte YKS sınav duası ile ilgili bilgiler...

YKS SINAV DUASI

Sınava girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace

sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

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SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari."

Anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90)

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