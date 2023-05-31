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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi ekranı

31.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş belgesi ile ilgili son dakika açıklaması; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi ekranı

YKS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den açıklama yapıldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Birçok kişi YKS sınav giriş belgesi ekranını araştırıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile YKS giriş belgesi sorgulama ekranı...

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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

YKS sınav yerleri belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS OTURUM TARİHLERİ 2023

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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