YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, nereden alınır? YKS sınav giriş yerleri belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olabilir mi?

YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, sorusunun yanıtı sınava az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edildi. 'YKS sınav giriş yerleri belgesi nereden alınır?', 'YKS sınav giriş yerleri belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olabilir mi?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

YKS sınav giriş belgesi ekranı için tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NERDEN ALINIR?

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranından alınabilmektedir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI, SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

YKS sınava giriş belgesi ile ilgili Ölçme, Sçeme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 YKS kılavuzunda şu bilgiler yer almaktadır:

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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