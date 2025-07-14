YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YKS sınav sonuçları, milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. LGS sonuçlarının 11 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte, YKS sonuçlarına yönelik beklenti de artmış durumda. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS Puan Hesaplama nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapılabilecek.
YKS puan hesaplama süreci şu şekilde işleyecek:
TYT puanı hesaplama: Temel Matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 ham puan alan adaylar için A-TYT puanı hesaplanır. Bu puan, 100-500 aralığına dönüştürülerek TYT puanı oluşturulur.
AYT ve YDT puanı hesaplama: İlgili testlerden en az 0,5 ham puan alan adayların A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanları hesaplanır ve 100-500 aralığına dönüştürülür.
İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır; cevap anahtarı değişen sorular varsa güncellenmiş anahtar esas alınır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan adaylar (İmam Hatip Okulları hariç), TYT ve AYT Sosyal Bilimler testlerinde ilgili sorulardan muaf tutulur ve yerine Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplar.
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025’te açıklandıktan sonra tercih kılavuzu yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecek. ÖSYM, tercih sürecinde kılavuzun dikkatle incelenmesini ve işlemlerin son güne bırakılmamasını öneriyor.
YKS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanacak. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı 22 Temmuz 2025 tarihine kadar AİS ekranını düzenli olarak kontrol edebilir.
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