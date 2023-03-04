YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvurusu ne zaman, sınava kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM'de!

YKS sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. 2023 YKS başvuru tarihi merak konusu oldu.

2023 ÖSYM takvimi henüz belli olmadı. YKS ve diğer sınavların tarihlerinin belli olması için ÖSYM takviminin yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Sınav tarihinin ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM'DEN SINAV TARİHLERİ AÇIKLAMASI

ÖSYM sınav tarihlerini duyurdu. İşte yayımlanan bilgiler:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023

