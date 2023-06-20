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YKS sonrası herkes bunu konuşuyor! Eyfel sorusu sosyal medyada gündem oldu 'Kafa karıştırıcı bir soruydu'

20.06.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca üniversite adayı geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye girebilmek için YKS'de ter döktü. Üniversiteye sınavının Türkçe bölümünde yer alan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Sorunun gündem olması ise zorluğu. Eğitim uzmanı Sebahat Başusta'ya göre sorunun öğrencileri zorlamasının nedeni metin analizi yapmayı bilmemek.

YKS sonrası herkes bunu konuşuyor! Eyfel sorusu sosyal medyada gündem oldu 'Kafa karıştırıcı bir soruydu'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Milyonlarca öğrenci, üniversitede hayalindeki bölüme girebilmek için ter döktü.

EYFEL SORUSU GÜNDEM OLDU

Sınavdan sonra sosyal medyada bir soru gündem oldu. Üniversite sınavının Türkçe bölümünde Eyfel konulu soru kafaları karıştırdı.Öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra soru ile ilgili yorumlarını sosyal medyada paylaştı, sorunun zorluğunu anlattı.

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Bahsedildiği gibi zor mu bu soru? İşte öğrencilerin yorumu...

"Baya bi vakit harcadım o soruya ben. Kafa karıştırıcı bir soruydu", "Komplike bir soruydu, genelde bütün paragraf soruları böyle oluyor. Ben onu salldım diye hatırlıyorum", "Eyfel sorusu Türkçe'de belki en eleyici sorusuydu, çoğu kişi yanlış yapmış"

"ÖĞRENCİLERİN ZORLANMASININ NEDENİ..."

TV100'ün haberine göre eğitim uzmanı Sebahat Başusta'ya göre sorunun öğrencileri zorlamasının nedeni metin analizi yapmayı bilmemek.

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