EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ile tercihler ne zaman? Gözler, sonuc.osym.gov.tr ekranında

YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ile tercihler ne zaman? Gözler, sonuc.osym.gov.tr ekranında

13.07.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları açıklama tarihi ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM tarafından konuya dair yapılan duyuruları inceliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya ve sonuc.osym.gov.tr sayfasına çevrildi. YKS sonuçları belli olduğun öğrenciler taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine göre tercih yapacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. "YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci de başlayacak. Birçok kişi internette "2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr ile 2023 YKS sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜN KALDI?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

aa

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandıİlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandı
Anahtar Kelimeler:
YKS sonuçları yks sınav sonuçları yks sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yks sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.