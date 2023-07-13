YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ile tercihler ne zaman? Gözler, sonuc.osym.gov.tr ekranında

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. "YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci de başlayacak. Birçok kişi internette "2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr ile 2023 YKS sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜN KALDI?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

