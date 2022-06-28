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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte üniversite sınavı YKS (TYT - AYT -YDT) sonuç sorgulama ekranı!

28.06.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları, üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT'nin 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT'nin ise 19 Haziran Pazar günü yapılmasının ardından merak konusu oldu. Hayallerini kurdukları üniversitede eğitim görmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte üniversite sınavı YKS (TYT - AYT -YDT) sonuç sorgulama ekranı...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte üniversite sınavı YKS (TYT - AYT -YDT) sonuç sorgulama ekranı!

YKS sonuçları ile ilgili Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklamada bulunuldu. ÖSYM'nin yayımladığı takviminde yer alan bilgiye göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınavı YKS (TYT - AYT -YDT) sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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