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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama ekranı hangi sayfa? ÖSYM sınav sonuç tarihi!

09.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası merak konusu oldu. Sınava giren kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama ekranı hangi sayfa? Detaylar haberimizde...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama ekranı hangi sayfa? ÖSYM sınav sonuç tarihi!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı üniversite sınavına girerek istedikleri bölüme yerleşmek isteyen çok sayıda öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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YKS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

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18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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