YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 yks sonuçları ÖSYM açıklaması!

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında tamamlanan YKS sınavı ile birlikte sınava giren yüz binlerce aday ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. TYT, AYT VE YDT sınavına giren adaylar "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu araştırıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 YKS sınav sonuçları ÖSYM' nin açıkladığı tarih...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

