EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS sonuçları ne zaman belli olacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

YKS sonuçları ne zaman belli olacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

21.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman belli olacak 2022? Üniversite sınavının ilk oturumu TYT 18 Haziran Cumartesi günü yapıldı, ikinci oturum olan AYT ve YDT'nin de 19 Haziran Pazar günü tamamlanmasının ardından sınava giren birçok öğrenci internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS, TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama...

YKS sonuçları ne zaman belli olacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

YKS sonuçlarının ne zaman belli olacağı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü yapıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman belli olacak 2022? İşte ÖSYM'den YKS sonuçları için verilen tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SOUNÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 19 Haziran Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

Untitled-11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
2022 Üniversite taban puanları!2022 Üniversite taban puanları!
TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

2022 Üniversite taban puanları!

2022 Üniversite taban puanları!

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

AYT'de kaç net kaç puan getirir?

AYT'de kaç net kaç puan getirir?

İlginizi Çekebilir

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.