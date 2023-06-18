YKS SORU VE CEVAPLARI 2023: YKS TYT - AYT - YDT soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM'den açıklama beklenen saat...

YKS soru ve cevapları 18 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün, AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu. YDT oturumu ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak. Birçok kişi YKS TYT - AYT - YDT soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler...

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soru ve cevapları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

YKS soruları geçtiğimiz sene saat 19.30'da üniversite adaylarının erişimine açılmıştı.

Bu yıl da saat YKS sınav soruları ve cevap anahtarı açıklamasının saat 19.00 sularında paylaşılması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama yapılmadı. 2022'de tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı.

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 527 bin 463 aday YKS'ye katılmak için başvuruda bulundu.



