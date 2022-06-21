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  4. YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı!

YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı!

21.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken 19 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı...

YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı!

YKS, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS, üç oturumun ardından sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek için YKS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. 19 Haziran Pazar günü MSYM'den konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır? 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ve ayrıntılar haberimizde...

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YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran'da tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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