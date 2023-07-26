EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları

YKS TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları

26.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS taban puanları ile ilgili detaylar 27 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla başlayacak olan üniversite tercih süreci nedeniyle merak konusu oldu. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapacak kişiler yerleşebilecekleri okulların araştırmasını yapıyor. Peki 2023 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ile ilgili merak edilenler...

YKS taban puanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları ÖSYM Başkanı Ersoy'un sosyal medya paylaşımı ile eş zamanlı olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrendi. Şimdi gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Bu nedenle 2023 YKS taban puanları merak konusu oldu. Adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgilerini baz alarak tercih yapacaklar. İşte ayrıntılar...

yks 2

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

thumbs_b_c_fefc6694db7828743acde0287c19aef1

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günbü itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

thumbs_b_c_ad0575e1471d0fc610acdc1940981319

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdıKPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdı
Öğrenciler ve üniversiteleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar!Öğrenciler ve üniversiteleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Üniversite taban puanları yks taban puanları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.