YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS sınav tarihi ile ilgili araştırmalar Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak sınava girecek olan öğrenciler ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarını inceliyor. Birçok kişi internette, "2023 YKS ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM'nin YKS sınav giriş belgesi ekranı...

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar: