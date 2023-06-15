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YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri

15.06.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş belgesi ve sınav yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınav için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgelerinin erişime açılması ile birlikte sınav yerleri de belli oldu. Peki, 2023 YKS ne zaman, saat kaçta? İşte YKS sınav giriş belgesi ekranı ve ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri...

YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS sınav tarihi ile ilgili araştırmalar Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak sınava girecek olan öğrenciler ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarını inceliyor. Birçok kişi internette, "2023 YKS ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM'nin YKS sınav giriş belgesi ekranı...

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YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

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YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, konuya ilişkin kısmı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir)
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