EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile YÖK Atlas YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile YÖK Atlas YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

18.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM'nin YKS sonuçlarının açıklandığını duyurması ile birlikte gözler YKS 2022 tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağına çevrildi. Üniversite taban puanlarını öğrenmek için YÖK Atlas YKS tercih kılavuzuna ulaşmak isteyen binlerce öğrenci ÖSYM'den açıklama gelmesini bekliyordu. ÖSYM YKS tercih kılavuzunun açıklanacağı tarihi ve üniversite tercihlerinin ne zaman yapılabileceğini Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.

YKS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile YÖK Atlas YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yaparak üniversite sonuçlarına ulaşabilen adaylar, YKS tercih kılavuzu 2022 ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi araştırmaya başladı. YKS tercih kılavuzu 2022'nin ne zaman yayınlanacağını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada tercih kılavuzunun bu hafta içinde adayların erişimine açılacağı açıklandı. Tercihlerin ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinde yapılacağı duyuruldu.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, yaptığı duyuru ile 2022 YKS tercih klavuzunun ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde adayların erişimine açılacak. 2022-YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

YKS tercih klavuzu ile adaylar, üniversitelerin taban-tavan puanlarını detaylı şekilde inceleyebilecek. ÖSYM 2 yıllık/4 yıllık üniversite başarı sıralaması ile hangi üniversitelere ve hangi bölümlere girebilecekleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. Üniversitelerin kontenjanlarını öğrenip hangi kurallara göre tercih yapabileceklerini öğrenebilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.