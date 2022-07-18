YKS tercih kılavuzu 2022: ÖSYM ile YÖK Atlas YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yaparak üniversite sonuçlarına ulaşabilen adaylar, YKS tercih kılavuzu 2022 ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi araştırmaya başladı. YKS tercih kılavuzu 2022'nin ne zaman yayınlanacağını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada tercih kılavuzunun bu hafta içinde adayların erişimine açılacağı açıklandı. Tercihlerin ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinde yapılacağı duyuruldu.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, yaptığı duyuru ile 2022 YKS tercih klavuzunun ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde adayların erişimine açılacak. 2022-YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

YKS tercih klavuzu ile adaylar, üniversitelerin taban-tavan puanlarını detaylı şekilde inceleyebilecek. ÖSYM 2 yıllık/4 yıllık üniversite başarı sıralaması ile hangi üniversitelere ve hangi bölümlere girebilecekleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. Üniversitelerin kontenjanlarını öğrenip hangi kurallara göre tercih yapabileceklerini öğrenebilecekler.

