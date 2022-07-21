YKS tercih kılavuzunda yeni meslekler! Açık deniz sondaj teknolojileri, siber güvenlik...

YKS tercih dönemi merakla beklenirken, ÖSYM'nin 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" bölümleri de yer aldı.

AYLIK 3 BİN LİRA BURS, EĞİTİM, STAJ...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde açılan deniz servisleri ön lisans programı öğrencilerine aylık 3 bin lira burs verilecek, Necmettin Erbakan Üniversitesinde açılacak CNC operatörlüğü bölümü öğrencileri organize sanayi bölgesinde eğitim alacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki siber güvenlik bölümü öğrencileri ise Teknopark İstanbul'da staj imkanı elde edecek. (AA)

