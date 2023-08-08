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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ekranı

08.08.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından gerçekleştirilen tercih süreci sebebiyle merak konusu oldu. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucunu öğrenen kişilerin tercih süreci bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS son tercih günü geldi. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci bugün saat 23.59'da sona erecek. İşlemler adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor. 2023 YKS tercih sonuçları için geri sayım sürecin sona ermesinin ardından başlayacak. Sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih sürecinin ardından değerlendirme faaliyetlerine başlayacak.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre üniversite tercih süreci 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS tercih işlemleri adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılacak.

Tercih yapacak adayların 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu incelemeleri gerekmektedir.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY'DAN YKS TERCİHLERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, 27 Temmuz’da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim."

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