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YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

08.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı günü bekleyen binlerce öğrenci ÖSYM'den yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güzel bir üniversitede okumaya hayaliyle YKS tercihlerini gerçekleştiren birçok öğrenci, ÖSYM tarafından yapılacak olan tercih sonuçları açıklamasını bekliyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercih işlemlerinin ardından öğrenciler tercih sonuçlarını için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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