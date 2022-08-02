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  4. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi!

02.08.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 27 Temmuz 2022 Çarşamba tarihi itibariyle alınmaya başlanan üniversite tercih sonucunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? İşte üniversite tercih sonuçları tarihi...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 27 Temmuz itibariyle internette araştırma yapıyor. Birçok üniversite adayı YKS tercihleri hakkında merak edilen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi...

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanacak tercih işlemleri sonrası sonuçlar açıklanacak. YKS tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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