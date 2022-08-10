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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika ÖSYM açıklamasında!

10.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite tercih sürecinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuza göre üniversite kayıtları Ağustos ayında yapılacak. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS tercih sonuçları ile ilgili yapılan açıklama...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler son dakika ÖSYM açıklamasında!

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hayalini kurduğu üniversitede istediği bölümde okuma hayalini kuran vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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