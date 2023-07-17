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YKS TERCİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM'den açıklama geldi mi? Üniversite tercih süreci için geri sayım

17.07.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri için sürecin ne zaman başlayacağı 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM'den açıklama geldi mi? YKS tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayımlandı mı? İşte detaylar...

YKS tercih günleri için geri sayım devam ediyor. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. YKS tercihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranıDGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
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