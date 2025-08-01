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YKS tercihleri başlıyor! Üniversite tercihlerini yaparken dikkat: Üniversite bölümlerinde kontenjanı en çok düşen bölümler hangisidir?

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih süreci bugün başlıyor. Ancak bu yıl devlet üniversitelerindeki yaklaşık 190 binlik kontenjan azalması, özellikle hukuk, işletme, diş hekimliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi popüler bölümlerde adayları daha dikkatli bir tercih yapmaya zorluyor. Eğitim uzmanları, stratejik tercihlerin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguluyor.

YKS tercihleri başlıyor! Üniversite tercihlerini yaparken dikkat: Üniversite bölümlerinde kontenjanı en çok düşen bölümler hangisidir?
Sedef Karatay

Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi; tercih süreci bugün itibarıyla başlıyor. Ancak bu yıl, özellikle devlet üniversitelerinde kontenjanlarda ciddi bir azalma dikkat çekiyor. Hukuk, işletme, diş hekimliği ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi popüler bölümlerdeki kontenjan düşüşleri, adayların daha dikkatli tercih yapmasını gerektiriyor.

YKS tercihleri başlıyor! Üniversite tercihlerini yaparken dikkat: Üniversite bölümlerinde kontenjanı en çok düşen bölümler hangisidir? 1

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE 190 BİN KONTENJAN AZALDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yaklaşık 190 binlik bir azalma yaşandığı belirtildi. Bu durum, özellikle alt sıralardaki öğrencilerin yerleşme şansını olumsuz etkileyebilir.

ADAYLAR TERCİHLERİNİ NASIL YAPMALI?

Eğitim uzmanları, kontenjan azalmalarının tercih stratejilerini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümlerdeki daralma, adaylar için risk oluşturuyor.

YKS tercihleri başlıyor! Üniversite tercihlerini yaparken dikkat: Üniversite bölümlerinde kontenjanı en çok düşen bölümler hangisidir? 2

KONTENJANI EN ÇOK AZALAN BÖLÜMLER

Hukuk: Başarı sıralaması şartı bu yıl 100 bine çekilen hukuk fakültelerinde kontenjanlar ciddi oranda azaldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Geçen yıl 7 bin 196 olan kontenjan, bu yıl 5 bin 96’ya düştü.

İşletme: 13 bin 804 olan kontenjan, 11 bin 824’e geriledi.

Diş Hekimliği: Sayısal alanda en büyük düşüş bu bölümde yaşandı. 2024’te 9 bin 346 olan kontenjan, bu yıl 7 bin 355’e indi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 9 bin 436’dan 7 bin 890’a düşen kontenjan, mühendislik adaylarını zorlayabilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği: 2 bin 436 olan kontenjan, bin 135’e geriledi.

EĞİTİM UZMANINDAN ÖNERİLER

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, eşit ağırlık puan türünde kontenjan azalmasının en riskli grup olduğunu vurguladı. Ünsal, "Yaklaşık olarak geçen seneden bu sene 28 bin daha az kontenjan eksilmesi söz konusu. Bunun devlet üniversitesinde olması şu açıdan riski; üniversitelerin bulunduğu sıralama diliminden itibaren her öğrenci mutlak suretle bir domino dalgası gibi etkileyecektir." dedi.

YKS tercihleri başlıyor! Üniversite tercihlerini yaparken dikkat: Üniversite bölümlerinde kontenjanı en çok düşen bölümler hangisidir? 3

Ünsal, geçen yıl 80 bin sıralamayla girilen bir bölüme bu yıl yaklaşık 65 bin sıralamasındaki öğrencilerin yerleşebileceğini belirtti. Sayısal puan türünde tercih yapacak adaylara ise önerisi şu oldu: "Kendilerini bir 10-20 bin daha alt sıralarda gibi düşünerek tercihlerini yaparlarsa daha doğru şeyler yapmış olurlar."

Üniversite adaylarının, kontenjan değişikliklerini göz önünde bulundurarak stratejik tercihler yapması, bu yıl her zamankinden daha kritik.

Kaynak: NTV

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