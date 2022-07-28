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YKS tercihleri değiştirilebilir mi? YKS tercih döneminde tercihlerde değişiklik yapılabilir mi?

28.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih dönemine giren adaylar, tercih süreci içerisinde tercihlerin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorguluyor. Hayalini kurduğu üniversitede istediği bölümü okumak isteyen çok sayıda öğrenci YKS tercihlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki üniversite tercihleri değiştirilebilir mi? YKS'de tercih süresi içerisinde tercihlerde değişiklik yapılabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS tercihleri değiştirilebilir mi? YKS tercih döneminde tercihlerde değişiklik yapılabilir mi?

Üniversite tercih süreci 27 Temmuz Çarşamba tarihi itibariyle başlamış oldu. Bir çok aday tercih işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, sisteme yükledikleri tercih listesinde ve sıralamasında değişiklik yapılabir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki üniversite tercihleri değiştirilebilir mi? YKS'de tercih süresi içerisinde tercihlerde değişiklik yapılabilir mi? Konuya ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YKS'DE TERCİHLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

YKS'de tercihler değiştirilebilir mi, sorusunun yanıtı üniversite tercih sürecinin başlamasının ardından merak konusu oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, tercih bildirim işlemini tamamlayıp kaydettikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde diledikleri takdirde değişiklik yapabilecek.

YKS'DE TERCİH SÜRESİ İÇERİSİNDE TERCİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Değişiklik için https://ais.osym.gov.tr internet adresinden işlem gerçekleştilebilecek, fakat adayların ercih süresi tamamlandıktan sonra değişiklik yapamayacaklarını göz önünde bulundurması gerekiyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih süreci 27 Temmuz Çarşamba günü başladı.

Adaylar, YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web sitesinden bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2022

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

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