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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri

23.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. 18 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte milyonlarca öğrenci YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. YKS tercihleriyle birlikte öğrenciler istedikleri üniversitelere yerleşebilme imkanı bulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte 2022 YKS tercih tarihleri belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri

YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sınav sonuçları ve puanlarını öğrenen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir üniversiteye girebilme hayaliyle YKS tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021'de üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı.

Üniversite sınavına giren kişiler, tıpkı önceki senelerdeki gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu) TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu) TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu) TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu) TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu) TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu) TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu) TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu) TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu) TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu) TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu) TYT


2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi) SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi) SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi) SAY
Matematik - (Fen Fakültesi) SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi) SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi) SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi) SAY
Fizik - (Fen Fakültesi) SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi) SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi) SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu)) EA


4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

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YKS üniversite taban puanları 2022!YKS üniversite taban puanları 2022!
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