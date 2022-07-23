YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri

YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sınav sonuçları ve puanlarını öğrenen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir üniversiteye girebilme hayaliyle YKS tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih tarihleri.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021'de üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı.

Üniversite sınavına giren kişiler, tıpkı önceki senelerdeki gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

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2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

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4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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