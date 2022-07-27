YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih süreci hangi gün bitecek, kaç gün sürecek?

Bugün, üniversite tercih sürecinin ilk günü. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercih sürecinin başladığını belirterek tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih dönemi hangi gün bitecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH DÖNEMİ HANGİ GÜN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir süre önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başlayacağını belirtip şu ifadelere yer vermişti

"Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



