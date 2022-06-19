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YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 yılı YKS TYT sınavı soruları kolay mıydı?

19.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katıldığı 2022 YKS sınavının üç oturumu da gerçekleşti. TYT sınavı sonrası soruların zor olup olmadığı sınavın ardından merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu ise 19 Haziran'da gerçekleşti. Peki TYT sınavı zor muydu? İşte merak edilenler...

YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 yılı YKS TYT sınavı soruları kolay mıydı?

YKS'de üç oturum da gerçekleşti. TYT sınavının ardından adaylar "TYT zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. 18 Haziran'da yapılan ilk oturumda öğrencilere toplamda 120 soru yöneltilmişti. Peki TYT zor muydu, kolay mıydı?

2022 TYT SINAVI ZOR MUYDU?

2022 yılında düzenlenen YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Sınav saat 10.15’de başlamış ve 2 saat 45 dakika sürmüştü. Adaylar toplam 120 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınav sonrası ise soruların zor olup olmadığı merak edildi.

Sınava katılan kimi adaylar matematiğin epey zor olduğunu söylerken, Türkçe'nin daha rahat olduğundan söz etti. Ancak bu sınavda pek çok aday tersine Türkçe'nin daha zor olduğundan, matematikten daha fazla süre gittiğinden bahsetti.

Özellikle paragraf sorularında zorlanan adaylar, felsefe sorularının da zorluğundan bahsetti. Ayrıca sınavın genel olarak denemelerden daha kolay geçtiğini söyleyen öğrenciler olsa da, çoğunluk özellikle Türkçe sorularının zorladığı ve şıkların birbirine çok benzediği kanaatini savundu.

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