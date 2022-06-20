YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI 2022! İşte YKS TYT Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik sınav soruları ve cevap anahtarı!

"YKS TYT soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu merak ediliyor. YKS soruları ve cevapları araştırılmaya başlandı. Sınav, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Sınav 3 oturumda gerçekleşti. İlk oturum olan TYT sınavında adaylar Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik sorularını yanıtladı. Peki YKS TYT Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT soruları ve cevapları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "



