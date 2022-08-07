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YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

07.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercihleri 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü alınmaya başlayıp 5 Ağustos tarihinde son buldu. Tercihlerin ardından adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri hangi tarihte açıklanır? İşte ÖSYM 2022 üniversite tercih sonuçları tarihi...

YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. 17-18 Haziran'da tamamlanan YKS sınavının tercihleri, 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. YKS tercihlerinin son gününe gelen öğrenciler, sonuçların bugün saat kaçta son bulacağını ve ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

YKS tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanacak tercih işlemleri sonrası sonuçlar açıklanacak.


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