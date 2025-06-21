YKS'ye geç kalan aday isyan etti: "10.15 diye yazıyorsun buraya, ona göre geliyorum"

Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025-YKS, Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalan adaylar oldu. Sınava geç kalan adaylar'dan biri 'saat' isyanı etti.

YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor. Adaylar, içeri saat 10.00’dan önce alınmaya başladı. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.

Saat 10'dan sonra sınav binasına kimse alınmadı.

SINAVA GEÇ KALDI, İSYAN ETTİ

Bu ne de sınava geç kalan ve belgelerini unutan adaylar oldu.

YKS’ye geç kalan ve içeri alınmayan bir adayı canlı yayında isyan etti. O anlar gündem oldu.

Canlı yayın sırasında elindeki ÖSYM Giriş Belgesi’ni göstererek konuşan aday, "Çeker misin arkadaşım! 10.15 diye yazıyorsun buraya. Ben ona göre kendimi hazırlayıp geliyorum, uzak yerden geliyorum" dedi.