YKS’yi 1 dakika ile kaçırmasıyla tanınmıştı: Canlı yayında para yağdı! "İlk defa böyle bir şey yaşıyorum"

Elif K. isimli genç kız geçtiğimiz aylarda yapılan üniversiteye giriş sınavı YKS’yi 1 dakikayla kaçırması ile tanınmıştı. Elif K. bu kez sosyal medya yayını sırasında aldığı bağı’ ile gündem oldu.

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif K. "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Seneye tekrar gireceğim" demişti.

Elif K. bu kez de sosyal medyada yaptığı canlı yayınında aldığı bağışlarla gündem oldu.

'rul3k2' ismi ile canlı yayın yapan Elif K., bir yayında 61.000 TL bağış alınca, "Oha arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü hissettiriyorsunuz, durun." yorumunu yaptı.